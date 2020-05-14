Erzurum'da nehir sularına kapılan çoban için arama çalışması başlatıldı Erzurum'un Horasan ilçesinde Aras Nehri'ne düşerek suya kapılan bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde Aras Nehri'ne düşerek suya kapılan bir kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

İlçeye bağlı Çukurlar mevkisinde hayvanları otlatırken, henüz bilinmeyen bir nedenle nehire düşen Recep Akın (28) akıntıya kapılarak bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nehir çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, Akın'ı bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: AA