ERZURUM'DA NARKOTİK OPERASYONLARI; 7 KİŞİ TUTUKLANDI

ERZURUM Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, kargo ile başka illere gönderilmek üzere 9 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından yakalanan 7 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'da uyuşturucu satan, kullanan ve naklini yapanlara yönelik bir dizi operasyonlar gerçekleştirdi. Bir hafta boyunca özellikle sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan 11 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 12 kişi yakalandı. Adliyeye çıkarılan 23 şahıstan 7'si adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonlarda kargo ile Erzurum'dan başka illere gönderilmek üzere hazırlanan toplam 9 kilo 150 gram eroin de ele geçirildi. Narkotik köpeklerin de katıldığı bir haftalık çalışmada ayrıca 4,3 gram esrar, 2,17 gram bonzai, 37,57 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 165 adet av tüfeği fişeği fünyesi ve 88 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek, 14 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 4 adet hassas terazi, 4 adem alüminyum folyo rulosu bulundu.