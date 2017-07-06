Erzurum'da Narko Sokak 2 Operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Narko Sokak 2 operasyonu yapıldı.



Türkiye genelinde yapılan Narko Sokak 2 uygulaması saa: 16.00 - 19.00 saatleri arasında değişik mahalle ve sokaklarda yapıldı.



Yapılan uygulamalar sonucunda toplamda 650 şahıs ve 101 araç sorgulanarak, ayrıca 53 işyeri arandı ve yapılan sorgulamalarda 2 şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.



Uygulama sonucunda 15 adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gerekli yasal işlemler yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi. - ERZURUM