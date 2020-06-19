Erzurum'da MİT destekli terör operasyonunda 7 kişi yakalandı Erzurum'un Karayazı ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde düzenlenen terör operasyonunda, örgüte yardım ve yataklık ettiği belirlenen 7 kişi yakalandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde düzenlenen terör operasyonunda, örgüte yardım ve yataklık ettiği belirlenen 7 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik uzun süreli istihbari ve teknik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 14 Haziran günü Karayazı ilçe genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne eleman, erzak, araç temin ederek yardım, yataklık ettiği ve örgütün YPS yapılanması içerisinde aktif oldukları tespit edilen 9 şahsa ait 11 ayrı adreste, Karayazı HDP İlçe Binası dahil eş zamanlı olarak jandarma komando özel harekat ve bomba imha unsurlarının desteğiyle yapılan operasyonda D.P, N.Y, M.Ç, N.K, H.G, S.Ç. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma kameralarınca anbean kaydedilen operasyonda, 1 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Öte yandan adreslerinde bulunmayan 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA