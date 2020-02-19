Erzurum'da MİT destekli FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Erzurum'da MİT destekli FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Haber

Erzurum'da MİT destekli FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2020 19:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:28
Erzurum'da MİT destekli FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzurum MİT Bölge Başkanlığınca terör örgütü FETÖ/PYD'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, haklarında aranma kaydı bulunan Y.T, A.Ş, B.Ç, E.Ç. ve N.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler