Erzurum'da MİT destekli FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Erzurum MİT Bölge Başkanlığınca terör örgütü FETÖ/PYD'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, haklarında aranma kaydı bulunan Y.T, A.Ş, B.Ç, E.Ç. ve N.K. gözaltına alındı.