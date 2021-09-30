Erzurum'da mısır hasadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da mısır hasadı

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Haberler | Güncel

Erzurum'da mısır hasadı Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Köyü'nde mısır hasadı yapılıyor.

OLUR, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da mısır hasadı

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Köyü'nde mısır hasadı yapılıyor.

Olur ilçesine bağlı Çataksu Köyü'nde yaşayan Engin Atmaca mısır ekimini geç yaptığı için hasadını da Eylül ayının son günlerinde yapıyor.

Haziran ayının sonlarında ektiği mısırın 30 Eylül'de hasadına başlayan Engin Atmaca, "Mısırlarımı altıncı ayın sonlarında ektim. Her tarafta yaş mısır bitti bizim mısırlarımız yeni çıktı, çok güzeller. Çataksu'da bu mevsimde kimse inanmadı mısır yetişeceğine gerçekten çok güzel oldu" dedi.

Erzurum'da mısır hasadı

Erzurum'da mısır hasadı

Erzurum'da mısır hasadı

Erzurum'da mısır hasadı
İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Son Dakika Haberleri
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni, 2 ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs izni, 2 ay uzatıldı

 La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 10 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı

La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 10 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı

 GÜZELLİK MERKEZİNDE LAZER İŞLEMİ YAPTIRDI, KOLLARI VE BACAĞI YANDI

GÜZELLİK MERKEZİNDE LAZER İŞLEMİ YAPTIRDI, KOLLARI VE BACAĞI YANDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şafak Sezer Oğuzhan Koç Gülben Ergen Prens William
Spor Bülent Uygun Alex Teixeira Abdullah Avcı Valentin Rosier Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ersin Tatar Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzurum'da mısır hasadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 09:43:20. #1.11#