Erzurum'da milli yazılımcılarının yetiştirilmesi programına başvurular başladı Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamında, geleceğin milli yazılımcılarını birlikte yetiştirmek için Atatürk Üniversitesi ile yaptığı protokol sonrası çalışmalara başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamında, geleceğin milli yazılımcılarını birlikte yetiştirmek için Atatürk Üniversitesi ile yaptığı protokol sonrası çalışmalara başladı.

Eğitim programından ücretsiz yararlanmak ve geleceğin milli yazılımcısı olmak isteyen gençler, belediyenin internet sitesindeki "başvur" bölümünden programa kayıt yaptırabilecek.

Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce dile getirdiği "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nde yer alacaklarını aktardı.

Projenin gündeme getirilmesinin ardından çalışmalara başladıklarını ve Atatürk Üniversitesiyle ortak yol haritası belirlediklerini ifade eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 3 yıl içerisinde tam 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi planlanıyor. Bizler de bu süreç doğrultusunda belediye olarak anında harekete geçtik. Geleceğin yazılımcılarını yetiştirme seferberliğine Erzurum'dan dahil olup destek vereceğiz. Gençlerimizi çok sıkı bir eğitim programından geçirip onları milli ve yerli yazılımcılara dönüştüreceğiz. Bir zamanlar elektronik postanın bile ne büyük bir teknolojik devrim olduğunu konuşan bizler, bugün yapay zekayı konuşuyor ve bu alanda yürütülen çalışmalara şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla gelecekte çok daha farklı detayları ve teknolojik devrimleri konuşuyor olacağız. Bu bakımdan dijital çağa hazırlıklı olmak ve gerekleri ne ise yerine getirmek zorundayız. Başvurular 27 Mayıs'a kadar devam edecek."

Kaynak: AA