Erzurum'da mest eden gün batımı
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Erzurum'da mest eden gün batımı

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

Erzurum'da mest eden gün batımı Erzurum'da gün batımının geceyi kızıla boyaması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Erzurum'da mest eden gün batımı

ERZURUM - Erzurum'da gün batımının geceyi kızıla boyaması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güneşin masallara konu olan hali görenleri mest etti.

Erzurum'da gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu. Güneşin masallara konu olan hali kartpostallık görüntüler oluştururken görenleri ise mest etti.

Erzurum'da mest eden gün batımı
Erzurum'da mest eden gün batımı
Erzurum'da mest eden gün batımı
Erzurum'da mest eden gün batımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz

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