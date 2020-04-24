Erzurum'da Mehmetçik İstiklal Marşı'nı vatandaşlarla okudu
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Erzurum'da Mehmetçik İstiklal Marşı'nı vatandaşlarla okudu

Erzurum'da Mehmetçik ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine İstiklal Marşı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birlikte okudu.

24.04.2020 01:38 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:38
Erzurum'da Mehmetçik İstiklal Marşı'nı vatandaşlarla okudu

Erzurum'da Mehmetçik ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine İstiklal Marşı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda birlikte okudu.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde toplanan yüzlerce Mehmetçik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Şentop'un davetiyle saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.

Bu sırada çevredeki binaların camları ile balkonlarında aynı amaçla toplanan çocuklar ve ebeveynleri, Atatürk resimleri ve Türk bayrakları sallayarak Mehmetçiğe eşlik etti.

Mehmetçik ve vatandaşlar, büyük coşkuyla birlikte seslendirdikleri İstiklal Marşı'nın ardından birbirlerini alkışladı.

İstiklal Marşı'nın okunması sırasında farklı açılardan görüntüler çeken görevli personellerin kullandığı drone ile güzel görüntüler kaydedildi.

Kaynak: AA

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