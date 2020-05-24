Erzurum'da mayıs ayının son haftasında kar sürprizi
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Erzurum'da mayıs ayının son haftasında kar sürprizi

Erzurum'un Oltu ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Erzurum'da mayıs ayının son haftasında kar sürprizi
24.05.2020 22:13 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:13

Erzurum'un Oltu ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

İlçenin yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki İnci Mahallesi, akşamüstü başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemeyen mahalle sakinleri, cep telefonlarıyla bu anı fotoğrafladı.

Yüksek kesimlerde kar şeklinde olan yağış ilçe merkezinde ise yağmur şeklinde görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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