Erzurum'da maskesiz seyahat etmek isteyen yolcu otobüsten indirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da maskesiz seyahat etmek isteyen yolcu otobüsten indirildi

Erzurum'da maskesiz seyahat etmek isteyen yolcu otobüsten indirildi
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma otobüsüne maskesiz binen kişi, başka bir yolcunun girişimiyle araçtan indirildi.

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesinin toplu taşıma otobüsüne maskesiz binen kişi, başka bir yolcunun girişimiyle araçtan indirildi.

Büyükşehir Belediyesinin Hilalkent-Çat Yolu-TOKİ'ler seferini yapan otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlara göre, sürücü, araca maskesiz binen yolcudan maske takmasını ve ücretini ödemesini istedi.

Uyarıyı dikkate almayan yolcu, "Maske de takmıyorum, ücret de ödemiyorum." diyerek araçtaki koltuğa oturdu.

Yolcuya, araçtan inmemesi halinde polisi arayacağını söyleyen sürücü, telefonla arama gerçekleştirdi.

Bu sırada araya giren başka bir yolcu da otobüsün durakta durmasını fırsat bilerek, tartıştığı maskesiz kişiyi zorla araçtan indirdi.

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title