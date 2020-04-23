Erzurum'da maskeli ilginç kutlama Erzurum'da maskeli ilginç kutlama Türkiye'de yürekleri yakan çocukların fotoğraflarının olduğu maskelerle İstiklal Marşı okudular Erzurum'da Palandöken Belediyesi çalışanları Türkiye'de ölümüyle yürekleri yakan çocukların fotoğraflarının olduğu maskelerle İstiklal Marşını okuyarak 23 Nisan...

Erzurum'da maskeli ilginç kutlama

Türkiye'de yürekleri yakan çocukların fotoğraflarının olduğu maskelerle İstiklal Marşı okudular

ERZURUM - Erzurum'da Palandöken Belediyesi çalışanları Türkiye'de ölümüyle yürekleri yakan çocukların fotoğraflarının olduğu maskelerle İstiklal Marşını okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı 31 ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı saat 21.00'da balkonlardan okunan İstiklal Marşıyla kutlandı. Erzurum'da ise ilginç ve anlamlı bir kutlama vardı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Palandöken İlçe Kaymakamı Önder Coşğun ve belediye çalışanları aralarında Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir, Kars'ta kafası taşla ezilerek öldürülen Sedanur Güzel gibi ölümüyle Türkiye'yi derinden sarsan 11 çocuğun fotoğrafının bulunduğu maskeleri takarak İstiklal Marşını okudular.

Palandöken Belediye Binası önünde okunan İstiklal Marşına çevrede ki apartmanlarda yaşayan vatandaşlarda eşlik etti.

Buruk kutlamanın ardından açıklamalarda bulunan İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar, böyle güzel bir günde Türkiye'nin ağladığı çocukların maskelerini kullanarak İstiklal Marşını okumayı daha anlamlı bulduklarını söyledi.

Kaynak: İHA