Erzurum'da marketlerin kapanmasına dakikalar kala hareketlilik yaşandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Erzurum'da marketlerin kapanmasına dakikalar kala hareketlilik yaşandı - Haber
Erzurum, 3. Sayfa, Haber

Erzurum'da marketlerin kapanmasına dakikalar kala hareketlilik yaşandı

Erzurum'da Ramazan ayının ilk gününde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin kapanmasına dakikalar kala kentte hareketlilik arttı.

24.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:11
Erzurum'da marketlerin kapanmasına dakikalar kala hareketlilik yaşandı

Erzurum'da Ramazan ayının ilk gününde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin kapanmasına dakikalar kala kentte hareketlilik arttı. Erzurum'un meşhur tatlısı olan kadayıf dolmasını almak isteyen vatandaşlar ise tatlıcıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

31 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde vatandaşlar ilk iftar sofraları için alışveriş yapmaya dışarı çıktı. Alışveriş için market ve bakkallara giden vatandaşlar yoğunluğa sebep oldu. Özellikle Erzurum'da ilk iftar sofralarının vazgeçilmez tatlısı olan kadayıf dolmasını almak isteyen vatandaşlar tatlıcı önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polisler ise vatandaşların kontrollü bir şekilde marketlere gitmesine izin verirken, kuyruktaki vatandaşlara sık sık sosyal mesafeye uymaları hususunda uyarılarda bulundular.

Öte yandan, alışverişe çıkan vatandaşların Erzurum'un işlek caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'ne girişlerine izin verilmiyor. Kent meydanına ve Cumhuriyet Caddesi'ne sadece kamu kuruluşlarına, fırıncılara ve sağlık çalışanlarına ait araçların geçişine izin veriliyor.

Market ve sokaklarda oluşan yoğunluğun marketlerin kapanma saati olan 14.00'ten sonra azalması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haber
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haber
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi Haber
18 yıl önce ağabeyini öldüren zanlıyı, korona temizliği ele verdi
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haber
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haber
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Arto, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Başına bir şey gelirse sorumlusu sensin
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Bundesliga'da futbolcuların maske ile sahaya çıkma olasılığı inceleniyor
Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'de bin 200 yıl sonra ilk defa teravih namazı kılınmadı
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın 'Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin' önerisi karşısına şaşkına döndü
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın "Koronavirüs için vücuda dezenfektan enjekte edin" önerisi karşısına şaşkına döndü
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Profesörden çekirge istilasına karşı tavsiye: İlaç yerine ördek veya tavuk kullanın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Engin Altay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Kibariye Haluk Levent Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Erzurum'da marketlerin kapanmasına dakikalar kala hareketlilik yaşandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 15:30:11. #1.15#
title