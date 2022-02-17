Erzurum'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapılıyor - Haberler
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Erzurum'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Erzurum'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapılıyor

Erzurum'da gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi sonrası marketlerde denetim gerçekleştiriliyor.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi sonrası marketlerde denetim gerçekleştiriliyor.

Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren marketlerde KDV indirimi sonrası denetim yapıyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, 14 Şubat'ta uygulanmaya başlayan KDV indiriminin fiyatlara yansıyıp yansımadığına bakılıyor.

Bugüne kadar yapılan kontroller, fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında 26 firmada 249 üründe, haksız fiyat artışı yönetmeliği kapsamında ise 22 firmada ve 86 üründe gerçekleştirildi.

Öte yandan denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - ERZURUM

Erzurum'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapılıyor

Erzurum'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapılıyor

Erzurum'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapılıyor

Erzurum'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapılıyor

Erzurum'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapılıyor

Erzurum'da marketlerde KDV indirimi denetimi yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Büyükşehir Belediyesi, Ticaret, Erzurum, Zabıta, Yerel, Haberler

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