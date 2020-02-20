Erzurum'da market çalışanı kadını bıçakla yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

20.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:48

Erzurum'un Aziziye ilçesinde, arkadaşlık teklifini reddeden genç kadını çalıştığı markette bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.



Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu, tutuklu sanık Murat Yıldırım ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, celse arasında dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu raporunda, sanık Yıldırım'ın cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılması için gözlem altına alınması yönünde görüş bildirildiğini aktardı.

Bu hususta görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da Adli Tıp Kurumu raporu dikkate alınarak Yıldırım'ın gözlem altına alınmasına, Yıldırım'a yüklenen suçun niteliği, işlenme biçimi ve dosya kapsamında kuvvetli suç şüphesine dair delillerin bulunması göz önüne alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Yıldırım ise savunmasında, psikolojik tedavi gördüğünü, pişman olduğunu ve olayı istemeden yaptığını belirterek, "C.T'den uzaklaşmaya çalıştım. Ondan ve ailesinden özür diliyorum. Tekrardan beni topluma kazandırmanızı istiyorum. Tahliyeme karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Murat Yıldırım'ın cezai ehliyetinin araştırılması için gözlem altına alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame de olayın 13 Ekim 2018'de Aziziye ilçesinin Dadaşkent semtinde tarafların çalıştığı markette yaşandığı, sanık Murat Yıldırım'ın C.T'ye yönelik karşılıksız ve platonik gönül bağı kurduğu anlatılıyor.



C.T'nin rahatsız olması üzerine durumu bildirdiği iş yeri sorumlusunca Yıldırım'ın işten çıkarıldığı anlatılan iddianamede, Yıldırım'ın iş yerinde çalışan diğer kişilere sürekli C.T'den bahsetmesinin müştekiye karşı zaafının takıntı haline geldiğini gösterdiği belirtiliyor.



İddianamede, Yıldırım hakkında Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliğince düzenlenen rapora göre cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığının tespit edildiğine yer veriliyor.



Yıldırım'ın işten ayrıldıktan sonra da eylemlerini sürdürdüğü kaydedilen iddianamede, sanığın olay yerine bıçakla gelmesi ve C.T'yi defalarca bıçaklaması, bir eliyle de kaçmasına engel olması ve olaydan önce öldüreceği yönünde hareketlerinin bulunmasının müştekiyi başından beri öldürme düşüncesi ve kararlılığında olduğununu gösterdiği ifade ediliyor.



İddianamede, Yıldırım'ın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA