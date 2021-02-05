Erzurum'da LGS'ye hazırlanan görme engelli öğrencilere "Seslenen Kitap" projesiyle destek
Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, görme engelli 8. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlık sürecinde internet üzerinden hazırlanan "Seslenen Kitap" projesiyle destek veriyor.
Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, görme engelli 8. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlık sürecinde internet üzerinden hazırlanan "Seslenen Kitap" projesiyle destek veriyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8. sınıfta eğitim alan görme engelli öğrencilere yönelik hazırlanan "Seslenen Kitap" projesi, sınava LGS'ye hazırlık sürecinde öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak.
Proje kapsamında Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan kitaptaki soruları, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve projede yer alan öğretmenler seslendirdi.
İnternet üzerinden projeye dahil olarak ders çalışabilen görme engelli öğrenciler, 12 Şubat 2021 Cuma günü 9.00-21.00 saatleri arasında "http://erzurumodm.meb.gov.tr/CevrimiciSinav" adresinden çevrim içi olarak deneme sınavına tabi tutulacak.
Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, öğrencilerin LGS'ya hazırlanmak için yoğun emek harcadığını belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimlerin uzaktan yapılmasının öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecini zorlaştırdığına işaret eden Kaygusuz, projenin engelli öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer