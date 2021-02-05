Erzurum'da LGS'ye hazırlanan görme engelli öğrencilere "Seslenen Kitap" projesiyle destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Erzurum'da LGS'ye hazırlanan görme engelli öğrencilere "Seslenen Kitap" projesiyle destek

05.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:57
Erzurum'da LGS'ye hazırlanan görme engelli öğrencilere

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, görme engelli 8. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlık sürecinde internet üzerinden hazırlanan "Seslenen Kitap" projesiyle destek veriyor.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, görme engelli 8. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlık sürecinde internet üzerinden hazırlanan "Seslenen Kitap" projesiyle destek veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 8. sınıfta eğitim alan görme engelli öğrencilere yönelik hazırlanan "Seslenen Kitap" projesi, sınava LGS'ye hazırlık sürecinde öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak.

Proje kapsamında Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan kitaptaki soruları, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve projede yer alan öğretmenler seslendirdi.

İnternet üzerinden projeye dahil olarak ders çalışabilen görme engelli öğrenciler, 12 Şubat 2021 Cuma günü 9.00-21.00 saatleri arasında "http://erzurumodm.meb.gov.tr/CevrimiciSinav" adresinden çevrim içi olarak deneme sınavına tabi tutulacak.

Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, öğrencilerin LGS'ya hazırlanmak için yoğun emek harcadığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimlerin uzaktan yapılmasının öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecini zorlaştırdığına işaret eden Kaygusuz, projenin engelli öğrencilerin sınavlara hazırlanmasına büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halsey Barış Manço Özcan Deniz Didem Kınalı
Spor Ali Koç Arda Turan Cenk Tosun Mesut Özil Ünal Karaman
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum'da LGS'ye hazırlanan görme engelli öğrencilere "Seslenen Kitap" projesiyle destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 12:00:23. #1.15#
title