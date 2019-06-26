Erzurum'da LGS sınavında tam puan alan öğrenci altın ile ödüllendirildi

Erzurum'un Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan ortaokul öğrencisi Ömer Şerif Polat'ı çeyrek altın ile ödüllendirdi.

Kaymakam Turan, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan ilçedeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Ömer Şerif Polat, babası Ahmet Polat, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İhsan Aras, Okul Müdürü Osman Yeşilyurt'u makamında ağırladı.

Öğrenci Ömer Şerif Polat'ı başarısından, babasının yanı sıra Aras ile Yeşilyurt'u da desteklerinden ötürü kutlayan Turan, öğrenci Polat'a çeyrek altın taktı.

Turan, kabulde yaptığı konuşmada, "İlçemizden böyle bir başarılı öğrencinin çıkması ilçemiz adına da önemli bir vitrindir." dedi.

Polat ve beraberindekilerle sohbet eden Turan, Polat'a bundan sonraki eğitim hayatında başarı diledi.

Kaynak: AA