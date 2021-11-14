Erzurum'da kuyumcudan alyans çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Erzurum'da kuyumcudan alyans çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ERZURUM (AA) - Erzurum'da kuyumcudan alyans çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Taşmağazaları Kuyumcular Çarşısı'ndaki Oğuzhan Özünal'a ait dükkana gelen biri çocuk 3 kişi, alyans almak istediklerini söyleyip yüzüklere baktıktan sonra dükkandan çıktı.
Kadınlar gittikten sonra yüzüklerden birinin olmadığını fark eden iş yeri sahibi Özünal, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.
Kamera kayıtlarıyla emniyete giden Özünal, hırsızlık zanlılarının yakalanması için şikayetçi oldu.
Kayıtlarda yüzüklere baktıkları esnada bir kadının kuyumcuyu oyaladığı, diğer kadının alyansı parmağına takarak eliyle üzerine kapattıktan sonra dükkandan uzaklaştıkları görülüyor.
AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri