Erzurum'da kuvvetli rüzgar ağaçları kırdı, tabelaları devirdi ERZURUM'da, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle ağaçlar kırıldı, reklam tabelaları devrildi.

ERZURUM'da, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle ağaçlar kırıldı, reklam tabelaları devrildi. Kuvvetli rüzgar sonrası aniden bastıran yağmur zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nce dün yapılan uyarı sonrası, Erzurum'da bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Sabah saatlerinde güneşli olan gökyüzü bir an da kara bulutlarla kaplandı. Hızı saatte 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle merkez Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'ndeki iş yerinin reklam panosu uçarak cadde üzerine devrildi. O sırada caddeden araç geçmemesi olası bir kazayı önledi.

AĞAÇ İKİYE AYRILDIŞiddetli rüzgar nedeniyle E-80 yolunun şehir geçişi Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün karşısındaki kaldırımda bulunan ağaç yarıldı. Ağaçtan kopan dallar yola savruldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvenlik tedbiri alırken, iş makinesi trafiği olumsuz etkileyen ağacı yoldan kaldırdı. Ağaç dallarının kaldırılması sonucu trafik akışı normale döndü. FİLGEÇTİ ALT GEÇİT KÖPRÜSÜNDE ZİNCİRLEME KAZA

Erzurum'da kısa süreli etkili olan rüzgar ve yağmur Filgeçti köprüsünde zincirleme kazaya neden oldu. Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. İki aracın ortasında kalan otomobildeki kişi, kafasını koltuğa çarpınca bilinç kaybı yaşadı. Çevredekilerin araçtan indirdiği yaralı yolun kenarına yatırıldı. Bölgeden geçen diş hekimliği fakültesi öğrencisi, hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaynak: DHA