Erzurum'da kuvvetli fırtına bazı evlerin çatısını yola savurdu
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Erzurum'da kuvvetli fırtına bazı evlerin çatısını yola savurdu

Erzurum'da kuvvetli fırtına bazı evlerin çatısını yola savurdu
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'da etkili olan fırtına bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Erzurum'da etkili olan fırtına bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Kentte son günlerde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Süleyman Ağa Sokak'ta Ziya Kateci'ye ait 2 katlı binanın çatısı ile Narman ilçesinde 5 katlı binanın çatısı yola savruldu.

Keteci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece vakitlerinde şiddetli rüzgarın etkili olduğunu belirterek, "Gece çatının yere düşmesiyle uyandık. Çatımız yola uçtu. İlgili yerlere dilekçe verdik." dedi.

Öte yandan Narman'da yola savrulan çatı parçaları bazı araçlarda da hasara yol açtığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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