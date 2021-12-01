Erzurum'da "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında kütüphane açıldı - Haberler
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Erzurum'da "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında kütüphane açıldı

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Erzurum'da

Erzurum'da, Yakutiye ilçesinde bulunan Şehit Kadir Kayveni İlkokulu'na kazandırılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Yakutiye ilçesinde bulunan Şehit Kadir Kayveni İlkokulu'na kazandırılan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında, Yakutiye ilçesinde çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında ilçede bulunan Şehit Kadir Kayveni İlkokulu'na kazandırılan kütüphane, Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Fen İşler Daire Başkanı Tuncay Atasever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kültür Yayınları Şube Müdürü Hikmet Azer, Müze ve Kütüphaneler Şube Müdürü Sedat Seçkin Bozkurt ve öğrencilerle açıldı.

Kaymakam Öztürk, açılışta yaptığı konuşmada, projenin amacının okuma kültürü kazandırılan öğrencilerin, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmesini sağlamak ve onları geleceğe hazırlamak olduğunu söyledi.

Açılış sonrası protokoldekiler, kütüphanede inceleme yaparak öğrencilerle buluştu.

Erzurum'da Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında kütüphane açıldı

Erzurum'da Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında kütüphane açıldı

Erzurum'da Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında kütüphane açıldı

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AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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