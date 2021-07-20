Erzurum'da kurbanlık taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Erzurum'da kurbanlık taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum'da kurbanlık taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'da kurbanlık taşıyan kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da kurbanlık taşıyan kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

D.K. idaresindeki 05 RE 478 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen İ.T. yönetimindeki 64 AAS 386 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Tufanç Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan S.A. isimli kadın kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile kamyonette bulunan Z.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada yola savrulan kurbanlık düve, başka bir araçla hayvan pazarına götürüldü.

Erzurum'da kurbanlık taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Erzurum'da kurbanlık taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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