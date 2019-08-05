Erzurum'da kurban pazarının bir tonluk boğaları

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle yavaş yavaş canlanan Erzurum Hayvan Pazarı'nda ağırlıkları bir tonu geçen boğalar dikkat çekiyor. Fiyatları 20 ile 27 bin lira arasında değişen boğalardan Doğubey 25 bin liraya alıcı bulurken, İmparator ve isimleri Paşa olan 3 boğa alıcısını bekliyor. Erzurum-Erzincan karayolunun 20'nci kilometresindeki hayvan pazarında geçtiğimiz hafta başlayan satışlar yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Büyükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazarın gözdeleri bir ton ile bin 250 tona ulaşan ağırlıklarıyla İmparator, Doğubey ve isimleri Paşa olan 3 boğa oldu. Yaklaşık bir ton canlı kilogram ağırlığındaki Doğubey'i 21 bin liraya sattığını belirten Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki hayvan pazarının en büyük kurbanlığı olan İmparator'a ise 27 bin 500 lira ücret belirlediğini söyledi. Hayvan pazarına Hınıs'tan kurbanlık getiren Mahmut Çardak, bir ton 80 kilogram olan Paşa'nın fiyatının ise 25 bin lira olduğunu açıkladı.

Paşa ismini verdikleri iki kurbanlıktan birinin bir ton 200 kilo diğerinin ise bir ton 150 kilogram olduğunu belirten Harun Polat, fiyatlarının 26 ile 27 bin lira arasında değiştiğini kaydetti. Kurbanlıkların alıcısı olduğunu ancak satış için beklediklerini ifade eden Polat, Kurban Bayramı'na iki gün kala piyasanın daha da canlanmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA