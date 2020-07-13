Erzurum'da Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirler alındı
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Erzurum'da Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirler alındı

Erzurum'da, Kurban Bayramı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Erzurum'da Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirler alındı
13.07.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:42

Erzurum'da, Kurban Bayramı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların hijyen tedbirlerine uygun hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için il genelinde gerekli önlemler alındı.

Önlemler çerçevesinde belirlenen yerlerde kesilecek kurbanların her bir gün için oluşturulacak randevulu kesim bilgisini içeren liste kesim yerlerinin girişlerinde görünür şekilde asılacak.

Kurbanların kesim saati, kesimi yapacak işletme tarafından hizmet alacak kişiye mesaj yoluyla bildirilecek.

Bayramın ilk gününde yoğunluğun olmaması için gerekli tedbirler alınacak ve bayramın üç günü kesim işlemi yapan işletme tarafından randevular eşit şekilde verilecek.

Kurban kesimi yapacak işletmeler bu randevu bilgisi ile kesim yapılacak her gün içi oluşturdukları randevuyu bir gün önceden İl Müftülüğünce yürütülecek olan il ve ilçe kurban kesim hizmetleri komisyonuna bildirecek.

Kesim yerlerine gidecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak için hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecek.

Hisse başına parçalama işi, görevlendirilen kasaplar tarafından yapılacak bayram sürecinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapılmasına müsaade edilmeyecek ve kurban sahiplerince kurban parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmasına müsaade edilecek.

Kurban kesim yeri olarak belirlenen alanlar dışında çevre ve gürültü kirliliğine neden olacak yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesimine izin verilmeyecek.

Kaynak: AA

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