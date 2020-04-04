Erzurum'da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı
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Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Erzurum, Polis

Erzurum'da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı

- Erzurum'da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Erzurum'da ki Polis Kontrol Noktaları boş kaldı.

04.04.2020 03:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 03:03
Erzurum'da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı

- Erzurum'da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı

ERZURUM - Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Erzurum'da ki Polis Kontrol Noktaları boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamaya göre 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu. Erzurum'da saatler 00.00'ı gösterdiği sırada görevli ekipler şehrin tüm giriş ve çıkışlarını tutarak görev aldı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmedi, şehirden çıkmak isteyen araç sürücüleri ise tekrar geri çevrildi. Öte yandan polis ekipleri sürücülerin ateşlerini ateş ölçer ile kontrol ederek, maske ve eldiven takmayan vatandaşları uyardı.

Yasaktan saatler öncesinde yola çıkan vatandaşların ise valilikler tarafından verilen izin belgeleri kontrol edilerek kente alındı. Öte yandan her gün binlerce aracın kente giriş yaptığı Kars Kapı Polis Kontrol Noktasının boş kalması dikkat çekti.

Erzurum'da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı

Kaynak: İHA

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Erzurum'da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı
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