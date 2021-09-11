Erzurum'da kuraklık nedeniyle baraj suları çekilince eski mahalle mezarlığı gün yüzüne çıktı

Erzurum'daki Palandöken Barajı'nda yaşanan kuraklık nedeniyle sular çekilince baraj altında kalan eski mahalle mezarlığının bir kısmı gün yüzüne çıktı.

Erzurum- Bingöl kara yolu kenarındaki Çat ilçesi bölgesinde, sulama ve içme suyu amaçlı yapılan Palandöken Barajı, yaklaşık 6 yıl önce su tutmaya başladı.

Baraj göletinin dolmasıyla bölgede daha önce boşaltılan eski 5 mahalleye ait mezarlık da sular altında kaldı.

Bu yıl yurt genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle baraj sularının çekildiği bölgedeki mezarlığın da bir kısmı gün yüzüne çıktı.

Ayrıca bölgede mezarlıklara ait olduğu tahmin edilen çok sayıda kemik parçası görüldü.

Bölgede çobanlık yapan Ağa Tanas, AA muhabirine, baraj nedeniyle dedelerinin mezarlığının sular altında kaldığını söyledi.

Bu nedenle bölge halkının cenazelerini artık farklı bir yerdeki mezarlığa defnettiğini ifade eden Tanas, "Baraj suları çekelince eski mezarlıklar da ortaya çıkmış, kemikler falan da çıkmış." dedi.