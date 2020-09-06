Erzurum'da KPSS sınavı korona virüs önlemleriyle başladı
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Erzurum'da KPSS sınavı korona virüs önlemleriyle başladı

Binlerce kişinin memur olmak için girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS), Erzurum'da da korona virüs tedbirleri ile başladı.

Erzurum'da KPSS sınavı korona virüs önlemleriyle başladı
06.09.2020 11:16 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:21

Binlerce kişinin memur olmak için girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS), Erzurum'da da korona virüs tedbirleri ile başladı.

Türkiye'de binlerce kişinin memur olmak için beklediği KPSS sınavı, korona virüs önlemleri alınarak başladı. Erzurum'da sınava giren adaylara girişte maske ve dezenfektan dağıtılarak, sosyal mesafe kuralına uygun sıra halinde sınav salonlarına alınırken, aday yakınlarının da kapılarda heyecanlı bekleyişi gözden kaçmadı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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