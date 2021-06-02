Erzurum'da Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi vatandaşı sevindirdi
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Erzurum'da Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi vatandaşı sevindirdi

Erzurum'da Kovid-19 vaka sayılarının düşmesi vatandaşı sevindirdi
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en yüksek olduğu illerden Erzurum'da, yürütülen aşı ve filyasyon çalışmalarının yanı sıra tedbirlere uyulmasıyla vaka sayısında düşüş yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en yüksek olduğu illerden Erzurum'da, yürütülen aşı ve filyasyon çalışmalarının yanı sıra tedbirlere uyulmasıyla vaka sayısında düşüş yaşandı.

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Erzurum ve ilçelerinde de sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri, Kovid-19 salgını ile mücadelede fedakarca görev yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, illere göre 22-28 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının en çok azalan illerin başında Erzurum'un geldiğini duyurması vatandaşı mutlu etti.

Vatandaşlardan Elanur Demirtunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftalarda Erzurum'un en yüksek vaka artışı yaşanan iller arasında olduğunu hatırlattı.

Tedbirlere uyulmasıyla vaka sayılarının düştüğünü ifade eden Demirtunç, "Erzurum'da çoğu vatandaş maskesini takıyor. Sağlık ekipleri bu sürece çok büyük destek veriyor, onlar kalbimizin en güzel köşesinde." dedi.

Melik Falay ise sağlık çalışanı olarak kentte vaka sayılarının düşüş yaşanmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Salgın döneminde sağlıkçıların canla başla çalıştığını belirten Falay, herkesin kurallara uymaya davet etmesini istedi.

Ergün Çınar da Erzurum'da vatandaşların maske kuralına riayet etmeye özen gösterdiğini anlattı.

İlk zamanlarda vatandaşın bilinçsiz hareket etmesinden dolayı vakaların yükseldiğini kaydeden Çınar, "Şimdi kurallara daha çok dikkat ediyoruz. Sağlık ekiplerinin çabası ve aşılarlar sayesinde inşallah vakalar daha da düşecek. Milletimize biraz daha dikkatli olmalarını ve kendilerini korumalarını tavsiye ediyorum. Vaka sayılarının Erzurum'da düşmesine çok sevindik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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