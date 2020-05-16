Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 4 kişiye ceza
Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uymayan 4 kişiye ceza kesildi.
16.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:36
Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uymayan 4 kişiye ceza kesildi.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere ilişkin denetimlerini devam ettiriyor.
İlçe merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, sokakta keyfi dolaştıklarını tespit ettikleri 20 yaş altı 4 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza yazdı.
Ayrıca kimlik taşımadıkları tespit edilen bu kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA