Erzurum'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 işletmeye para cezası kesildi Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 5 iş yeri sahibine para cezası uygulandı.

Denetimlerini sıklaştıran Hıfzıssıhha Kurulunca oluşturulan ekipler, ilçedeki iş yerlerindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, 5 işletmeye yüz maskelerini takmadıkları ya da uygun takmadığı ve Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 15 bin 750 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA