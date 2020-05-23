Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri ile sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza
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Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri ile sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza

Erzurum'da, polislere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 23 kişiye para cezası kesildi.

Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri ile sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza
23.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:40

Erzurum'da, polislere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 23 kişiye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte saat 00.00'dan itibaren başlayan ve 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hem sokağa çıkma yasağı hem de Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı konusunda gün boyunca denetimler yapıldı.

Denetimlerde, sokağa çıkması kısıtlamasına uymayan 23 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282 maddesi uyarınca toplam 16 bin 639 lira para ceza uygulandı.

Drone ile yapılan uygulamalarda, il genelinde herhangi bir vatandaşa adli yönden ise herhangi bir işlem gerçekleştirilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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