Erzurum'da Kovid-19 tedavisi görüp taburcu olanların sayısı 50'ye ulaştı Erzurum'da, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileşerek taburcu olanların sayısının 50'ye ulaştığı bildirildi.

Erzurum'da, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileşerek taburcu olanların sayısının 50'ye ulaştığı bildirildi.

Kentte, Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasının ardından durumları şüpheli görünen ya da yapılan testleri pozitif çıkan kişilerin tedavisi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) başta olmak üzere ildeki tedavileri sürüyor.

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından kısa süre önce BEAH'ta Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen 20 kişinin taburcu edilmesi sonrası hastanelerde aynı virüs nedeniyle tedavi gören 30 kişi daha taburcu edildi.

Böylece kentte yeni tip koronavirüs vakalarının ortaya çıkması sonrası taburcu edilen hasta sayısı 50'ye yükseldi.

Yetkililer kentte genel sağlık durumları iyi olan bazı Kovid-19 hastalarının da kısa süre sonra taburcu edileceğini belirtti.

Kaynak: AA