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Erzurum, Ekonomi

Erzurum'da Kovid-19 sürecinde bitkisel üretimin devamlılığı için 1293 çiftçiye destek

Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla 1293 çiftçiye "yazlık buğday tohum" desteği yapıldı.

07.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:06
Erzurum'da Kovid-19 sürecinde bitkisel üretimin devamlılığı için 1293 çiftçiye destek

Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında ekilebilir arazilerin üretime kazandırılması amacıyla 1293 çiftçiye "yazlık buğday tohum" desteği yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelesini sürdüren Türkiye'de bir taraftan da tarımsal üretimin aksamaması için önemli tedbirler alındı.

Bu kapsamda Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Erzurum'daki çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığınca yazlık buğday tohum desteği verildi.

Vali Okay Memiş, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kent genelinde 12 ilçede 1293 çiftçiye 24 bin dekar alan için tohum dağıtıldığını belirtti.

Salgın sürecinde bitkisel üretimin devamlılığı ve gıda arz güvenliğini sağlamanın büyük önem taşıdığına dikkati çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve sayın Bakanımızın destekleri doğrultusunda gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Üreticilerimizin yaz dönemi bitkisel üretim faaliyetlerinin sekteye uğramaması ve mümkün olan tüm işlenebilir arazilerde ekim yapılması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından finanse edilen projelerle 5 ilçemizde 30 bin adet ceviz fidanı, 15 ilçemizde 7 ton fasulye tohumu, 20 ilçemizde 6 ton yonca, 18 ton korunga ve 18 ton fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin ürünleri bol ve bereketli olsun."

Kaynak: AA

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