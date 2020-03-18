Erzurum'da koronavirüs sakinliği ERZURUM'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında, okulların tatil olmasının ardından üniversite öğrencilerinin memleketlerine dönünce, vatandaşların da evlerinden çıkmayınca, caddelerde sakinlik yaşandı.

ERZURUM'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında, okulların tatil olmasının ardından üniversite öğrencilerinin memleketlerine dönünce, vatandaşların da evlerinden çıkmayınca, caddelerde sakinlik yaşandı.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerini açıklaması, İçişleri Bakanlığı'nın da yeni tedbirleri hayata geçirmesiyle şehir merkezlerinde sessizlik hakim olmaya başladı. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yaklaşık 100 bine yakın öğrenci memleketlerine döndü. Kent sakinleri de evlerine çekilip, ihtiyaçlarını görmek dışında evlerinden çıkmayınca, cadde ve sokaklar boş kaldı. Şehrin en işlek yeri olan Cumhuriyet Caddesi'nde az sayıda kişinin olduğu görüldü. Dışarıya çıkanlardan bir kısmının ise eldiven ve maske kullandığı gözlemlendi.Esnaf ise işlerin yüzde 70 oranında düştüğünü belirtti. Devletten ödemeler nedeniyle destek isteyen esnaf, koronavirüsün en çok kendilerini vurduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA