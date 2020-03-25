Erzurum'da koronavirüs ile mücadelede özel ekipler iş başında
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Erzurum'da koronavirüs ile mücadelede özel ekipler iş başında - Haberler
Yakutiye Belediyesi, Koronavirüs, Erzurum, Güncel

Erzurum'da koronavirüs ile mücadelede özel ekipler iş başında

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beledeyeler, şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon işlemleri yapmaya devam ediyor.

25.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:33
Erzurum'da koronavirüs ile mücadelede özel ekipler iş başında

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beledeyeler, şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon işlemleri yapmaya devam ediyor.

Koronavirüs ile mücadele için özel ekipler oluşturan belediyeler, toplu yaşam alanları, iş yerleri başta olmak üzere dezenfekte olmayan yer bırakmamak için 7/24 çalışıyor.

Yakutiye Belediyesi de kurduğu 20 kişilik özel ekiple, sokakları, parkları, marketleri, iş merkezlerini dezenfekte ederken, bir yandan da hazırlattıkları "14 altın kural" broşürlerini vatandaşlara dağıtıyor.

Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için canla başla çalıştıklarını aktardı.

İlgili bakanlıkların belirledikleri kurallar çerçevesinde her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Uçar, "Koronavirüs ile mücadelede ciddi tedbirleri kısa sürede hayata geçiren ve aldığı tedbirleri en ciddi bir şekilde uygulayan ülkemiz oldu. Bizler de beledeyeler olarak hazırladığımız özel ekiplerle şehrin dezenfekte edilmedik tek bir yerini bırakmayacağız." dedi.

"Park ve sosyal alanlardaki bankları geçici olarak kaldırdık"

Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirlerin dünyaya örnek teşkil edeceğini dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"Uyarıcı afiş, el ilanları ve bilboardlarda halkımızın dikkatini çekmek için özellikle öğrencilerimizin bu konuda daha titiz davranmalarını sağlamak amacıyla mücadelenin önemini, nasıl korunulabileceğini, tıbbi yönleriyle anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Halkımıza maske, eldiven ve el dezenfektan dağıtarak kişisel korunma desteği sağladık, bu çalışmamız da devam etmektedir. Sosyal mesafeyi koruyarak virüsün yayılmasını önlemek amacıyla tüm uyarılara rağmen maalesef oturulmaya devam edilen park ve sosyal alanlardaki bankları geçici olarak kaldırdık."

Uçar, 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların taleplerinin de titizlikle yerine getirildiğini, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile koordine içinde olduklarını sözlerine ekledi.

Erzurum'da koronavirüs ile mücadelede özel ekipler iş başında

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Erzurum'da koronavirüs ile mücadelede özel ekipler iş başında

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı Haberler
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın Haberler
Belediye uyardı: Sokağa değil, çöpe atın
Koronavirüs salgınına rağmen bir ilimizde semt pazarı doldu taştı Haberler
Koronavirüs salgınına rağmen bir ilimizde semt pazarı doldu taştı
Terim ve Albayrak'ın ardından Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası Haberler
Terim ve Albayrak'ın ardından Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Haberler
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Son dakika: Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt
Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Engin Özkoç Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Akgül Cem Yılmaz James Bond Ender Saraç
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Futbolcu Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Erzurum'da koronavirüs ile mücadelede özel ekipler iş başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 16:19:29. #1.15#
title