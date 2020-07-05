Erzurum'da korkutan hortum
Erzurum'da ortaya çıkan hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, önüne ne kattıysa götürdü.
05.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:49
Erzurum'da ortaya çıkan hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, önüne ne kattıysa götürdü.
Erzurum'da sabah saatlerinde güneşli havada aniden ortaya çıkan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortum nedeniyle kentte birçok ev ve ahırın çatısının zarar gördüğü öğrenildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA