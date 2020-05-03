Erzurum'da köpeğe eziyete işlem

Erzurum'da kendisine ait 2 köpeği evinin bahçesinde sokak köpeği ile dövüştüren 3 kişiye, 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Erzurum'da kendisine ait 2 köpeği evinin bahçesinde sokak köpeği ile dövüştüren 3 kişiye, 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Şenkaya ilçesinde çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin bir ihbarı değerlendiren polis ekibi, köpek dövüştüren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medyaya yansıyan ve 4 yıl önce çekildiği belirlenen görüntülerden yola çıkan polis ekibi, kimlikleri belirlenen H.E.C, E.Y. ve D.Ö'yü yakalayarak ifadelerini almak üzere Emniyet'e getirdi.

Zanlılara, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 5199 Hayvan Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Kaynak: AA