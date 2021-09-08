Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasının camına çarparak durdu
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Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasının camına çarparak durdu

Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasının camına çarparak durdu
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bir mobilya mağazasının camına çarparak durdu.

Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra bir mobilya mağazasının camına çarparak durdu.

Ahmet Hançer yönetimindeki 34 BVV 498 plakalı otomobil, merkez Yakutiye ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıktı.

Yolun sağ tarafında bulunan kaldırıma çıkan otomobil, buradaki demir korkulukları da eğerek bir mobilya mağazasının camına çarparak durabildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, mobilya mağazasının kapı ve camında hasar oluştu.

Sürücü Hançer, okul bölgesi olması nedeniyle hız sınırı tabelasının "30"u gösterdiği kaza yerine gelen trafik polislerine, aracın lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, bu nedenle kazanın yaşandığını anlattı.

Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasının camına çarparak durdu
Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasının camına çarparak durdu
Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasının camına çarparak durdu
Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil mobilya mağazasının camına çarparak durdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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