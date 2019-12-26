Erzurum'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı
Erzurum'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Erzurum'da kontrolden çıkan otomobilin iş yerine girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Miraç Kuralay'ın kullandığı 25 AAF 606 plakalı otomobil, Gürcükapı Caddesi Migros Kavşağı'nda, kontrolden çıkarak tatlıcı dükkanına girdi.
Kazada araç sürücüsü Kuralay, hafif şekilde yaralandı.
İş yeri sahibi, kaza sırasında içeride müşteri olmadığını söyledi.
Araç, dükkandan çekici yardımıyla çıkarıldı.