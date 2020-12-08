Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi
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Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi

08.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:55
Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Erzurum'da zorlu hava ve arazi şartlarında eğitim yapan komandoların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Erzurum'da zorlu hava ve arazi şartlarında eğitim yapan komandoların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. 

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Erzurum'da konuşlu 9'uncu Kolordu Komutanlığımız tarafından 1 hafta süreyle keşif, pusu ve devriye eğitimleri icra edildi. Kahraman komandolarımız zorlu hava ve arazi şartlarında eğitimlerini başarıyla yerine getirdi" denildi. Paylaşımda, komandoların eğitimlerinden fotoğraflar da yer aldı.


Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi
Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi
Erzurum'da, komandoların zorlu eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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