Erzurum'da kök hücre bağışı yöresel şarkılar eşliğinde yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzurum'da kök hücre bağışı yöresel şarkılar eşliğinde yapıldı

Erzurum'da, gönüllü donörlerden alınan kök hücre bağışı, yöresel sanatçıların söyledikleri şarkılar eşliğinde yapıldı.

Erzurum'da kök hücre bağışı yöresel şarkılar eşliğinde yapıldı
04.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:29

Erzurum'da, gönüllü donörlerden alınan kök hücre bağışı, yöresel sanatçıların söyledikleri şarkılar eşliğinde yapıldı.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda kurulan Türk Kızılay kan bağışı tırında, kök hücre bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara yetkili personel tarafından bilgi verilerek kanları alındı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, yerel sanatçılar da müzik eşliğinde vatandaşları kök hücre bağışına davet etti.

Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Kök Hücre Bağışçısı Kazanım Personeli Mustafa Ünver, 2016'dan itibaren "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında 81 ilde kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda 2014'ten beri kök hücre bağışçısı kazandırıldığını anımsatan Ünver, "Bu kapsamda gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte, Türkiye ve dünyada kök hücre bekleyen hastalara uygun bir bağışçı adayı bulmak adına bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Dün itibariyle 85 bağışçı elde ettik. Bugün de 30'u buldu ve bu çalışmamız sürecek. Halkımız kan bağışı konusunda yeterli duyarlılığı gösteriyor. Zaten bizim de amacımız onların bilincini bir nebze olsun ortaya çıkarabilmek." diye konuştu.

Ünver, yürütülen proje hakkında, şunları kaydetti:

"Biz ilk önce bağışçı olmak isteyenleri bilgilendiriyoruz, kök hücre sürecini anlatıyoruz. Daha sonra bağışçı olmak isteyen varsa aynı kan bağışındaki gibi kök hücre formunu dolduruyorlar. Sonra biz bu kişiden 3 tüp kan bağışı alıyoruz. Yapılan incelemede alınan örnekler 5-10 yıl sonra herhangi bir uyum söz konusu olduğunda kendilerine dönüyoruz. İkinci kez kan örneklerini alıyoruz. Daha sonra bağışçı sağlık taramasından geçtikten sonra kök hücre bağışı yapıyor. Kök hücre vermek aynı kan bağışına benziyor. Farkı kan bir cihaza girer, burada 2-3 dakika cihazda ayrıştırma işlemi yapılır, sonra o kanı vücudumuza geri verir. İşlem 2 saat sürer. Bu anlamda bir hastanın umudu ve yarını olabilmek için her zamanki hassasiyeti bekliyoruz."

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda öğretmen ve öğrencilerden oluşan gönüller, vatandaşlara broşür dağıtarak kök hücre hakkında bilgi vererek, bağışta bulunmalarını istediler.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı Haber
Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı Haber
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek Haber
Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı Haber
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı Haber
Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı Haber
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
8 yaşındaki Eylül'ün katil zanlısı için istenen ceza belli oldu
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı
Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! 'Benim olmazsan kalbini sökerim' mesajını görünce karakola koştu
Tuğba Coşkun'a sapık şoku! "Benim olmazsan kalbini sökerim" mesajını görünce karakola koştu
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Konya'da görülen et yiyen örümcek yüzünden vatandaşlar tedirgin! Zehri insanı öldürüyor
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi 'Atmaca' hedefini başarıyla vurdu
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca" hedefini başarıyla vurdu
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
3 çocuk annesi Nermin Gül'ün başarı öyküsü kadınlara ilham olacak!
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Varank Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Cem Yılmaz Gonca Vuslateri Zehra Çilingiroğlu
Spor Falcao Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera Zeljko Obradovic
Daha Fazla Tbmm Silah Temmuz Patlama
Şu an buradasınız: Erzurum'da kök hücre bağışı yöresel şarkılar eşliğinde yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.7.2020 15:33:51. #1.15#
title