Erzurum'da Kızılay'dan çocukları sevindiren 'arafalık' dağıtımı ERZURUM'da Kızılay Palandöken Şubesi, kısıtlama sebebiyle sokağa çıkamayan çocuklara arafalık dağıttı.

ERZURUM'da Kızılay Palandöken Şubesi, kısıtlama sebebiyle sokağa çıkamayan çocuklara arafalık dağıttı. Arafalıklarını alan çocukların mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Ramazan Bayramı öncesi asırlardır yaşanan 'arafalık' geleneğini virüs tedbirleri sebebiyle çocuklar dışarı çıkamayınca Kızılay Palandöken Şubesi, bu kez arafalıkları çocuklara götürdü. Kızılay şubesinde ceviz, fındık, fıstık ve şeker bulunan arafalık torbalarını hazırlayan yönetim kurulu, sabah erken saatte dağıtıma çıktı. Pandemi süreciyle birlikte oluşturdukları yeni yönetimin sahaya çıktığını söyleyen Kızılay Şube Başkanı Doç. Dr. Muhammet Tatar, "Pandemi bütün alışkanlıklarımızı değiştirdi. Biz de şube olarak bütün bu çalışmalarımızın sonunda Erzurum'a has gelenek olan arife günü arafalık toplama geleneğini dağıtmaya karar verdik. İçerisinde arafalık olarak verilen fındık, fıstık, ceviz, bayram şekerleri olan bez torbaları hazırladık. Biz küçükken annelerimiz bize bezden torbalar verir onlarla kapı kapı dolaşır arafalık toplardık. Şimdi çocuklar dışarda arafalık toplamayadığı için biz evlerine torbalara koyut götereceğiz" dedi.

Kızılay şubesinde hazırlanan torbaları, arabalarının bagajlarına yerleştiren yönetim kurulu üyeleri başta dar gelirli ailelerin yoğunlukta olduğu mahalleler olmak üzere Palandöken ilçesindeki yaklaşık 2 bin 500'e yakın çocuğu ulaştırdı. Araçlarıyla mahallelere giden Kızılay ekibinden arafalık torbalarını alan çocuklar, kardeşlerini ve arkadaşlarına haber verdi. Koşarak görevlilerinin yanına gelen çocuklar arafalık paketlerini aldı. 4 yaşından 14 yaşına kadar çocuklar dağıtılan arafalık paketlerini aldıktan sonra 'Teşekkürler Kızılay' diyerek mutlu bir şekilde evlerinin yolunu tuttu.

Kaynak: DHA