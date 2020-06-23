Erzurum'da kız kaçırma davası sonrası adliye önünde kavga
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Erzurum'da kız kaçırma davası sonrası adliye önünde kavga

Erzurum'da kız kaçırma davası sonrası 2 aile arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı kavgada 8 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da kız kaçırma davası sonrası adliye önünde kavga
23.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:42

Erzurum'da kız kaçırma davası sonrası 2 aile arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı kavgada 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kız kaçırma meselesinden husumetli 2 grup, duruşma çıkışında adliye bahçesinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek levyelerin de kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi kafasından hafif yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya kısa sürede müdahale ederek kavga karıştığını belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Karakola götürülen şüphelilerin üst aramasında bir bıçak ele geçirildi.

Kaynak: AA

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