Erzurum'da kız arkadaşına şiddet uyguladığı öne sürülen zanlı yakalandı
Erzurum'da tartıştığı kız arkadaşını dövdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
21.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:21
Erzurum'da tartıştığı kız arkadaşını dövdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medyada, Palandöken ilçesi Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi yakınında V.B'nin kız arkadaşı K.T'yi dövdüğüne ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, görüntülerin incelenmesinin ardından çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen V.B'yi yakaladı.
Yenişehir Polis Merkezi'ne götürülen V.B, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA