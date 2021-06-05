Kısıtlamasız ilk cumartesi günü piknik alanlarında yoğunluk yaşanıyor

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde çok sayıda kişi piknik, mesire oyun alanları ve parkları doldurdu.

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde çok sayıda kişi piknik, mesire oyun alanları ve parkları doldurdu.

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda 1 Haziran'da uygulamaya konulan kademeli normalleşmeyle cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar, kent merkezindeki 15 Temmuz Mesire ve Piknik Alanı'na akın etti.

Semaverde çay demleyen vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. Çocuklar ise alandaki parkta futbol ve basketbol oynayarak güzel havanın keyfini çıkardı.

Hatay'dan ailesini ziyarete gelen ve arkadaşlarıyla piknik yapan sağlık personeli Bahadır Binici, AA muhabirine, kısıtlamanın bitmesiyle uzun bir süre sonra pikniğe geldiğini söyledi.

Kısıtlamaların faydalı olduğunu belirten Binici, "Uzun bir kısıtlama sürdü ama bu gerekliydi. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kısıtlamanın bitmesiyle arkadaşlarımla piknik yapalım dedik. Kısıtlama stresinden bir an önce çıkmak için kurallara uyarak piknik yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Binici, vaka sayılarında düşüş olmasına rağmen rehavete kapılmadan kurallara uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Kısıtlamaların faydalarını görüldüğünü ifade eden Binici, "Her geçen gün vaka sayıları düşüyor. Milletimizle çok büyük mücadele verdik, veriyoruz ve çok başarılı olduğumuz düşünüyorum. Toplumsal bağışıklığın artması için kesinlikle herkesi aşı olmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Numan Yeşil ise kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi gününü değerlendirdiklerine işaret ederek "Uzun süredir hafta sonları evlerdeyiz, sosyal faaliyet yapamıyorduk." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan Haşim Ali Aydın ise uzun süredir evde olan çocukları isteği için pikniğe geldiklerini söyledi. Aydın, "Dışarı çıkıp temiz hava almak, rüzgarın esintisini almak bile bizim için nimet oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu