Erzurum'da kış geri döndü, kent beyaza büründü - Haberler
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Erzurum'da kış geri döndü, kent beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı, Sefa Tetik - Güncel
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Erzurum'da kış geri döndü, kent beyaza büründü Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da kış geri döndü, kent beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Bahar beklenirken kışın geri dönüşü hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Erzurum'da dün gece saatlerinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Ara ara şiddetini artıran kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Baharın gelmesini bekleyen Erzurumlular sabah işe ve okula giderken kar sürprizi ile karşılaştı.

Trafikte sabah saatlerinde aksamalar yaşanırken belediye ekipleri karla kaplanan yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına ara vermeden başladı. Karın çilesinin yanı sıra beyaz gelinlikle kaplanan tarihi mekanlar ise seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğün yaptığı son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu ve yağışlı, yağışların Erzurum, Bayburt, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde kar, Erzincan çevresinde karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevresinde ise yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gün boyunca ise buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Erzurum'da kış geri döndü, kent beyaza büründü

Erzurum'da kış geri döndü, kent beyaza büründü

Erzurum'da kış geri döndü, kent beyaza büründü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Güncel

Erzurum, kar, Güncel, Haberler

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