Erzurum'da kış geri döndü

Erzurum'da Mart ayının son günleri yaşanırken adeta kış geri döndü.

Erzurum'da Mart ayının son günleri yaşanırken adeta kış geri döndü.

Dün gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için seferber oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının pazartesi gününe kadar etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardılar. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı