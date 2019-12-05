Erzurum'da kış gecelerinin vazgeçilmezi: Tel helvası
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Erzurum'da kış gecelerinin vazgeçilmezi: Tel helvası

Erzurum'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi olan tel helvası fasıl eşliğinde hazırlanması renkli görüntüler oluşturdu.

05.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:22
Erzurum'da kış gecelerinin vazgeçilmezi: Tel helvası

'da uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi olan tel helvası fasıl eşliğinde hazırlanması renkli görüntüler oluşturdu.


Dadaşın Gönül Sesi Derneği'nde Erzurum Büyükşehir Dadaşlar Fasıl Ekibi müzik eşliğinde tel helvası çektiler. Fasıl ekibinden Fikret Şimşek ve Celil Kalkan, davetliler ile birlikte tel helvası yaptılar. Geleneklerin yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen programda müzik eşliğinde oynayan dadaşlar gönüllerince eğlendi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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