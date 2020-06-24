Erzurum'da kınalı keklik avlayan kişi suçüstü yakalandı
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Erzurum'da kınalı keklik avlayan kişi suçüstü yakalandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde kafes avcılığıyla keklik avlarken yakalanan kişiye, 9 bin 695 lira para cezası verildi.

Erzurum'da kınalı keklik avlayan kişi suçüstü yakalandı
24.06.2020 21:35 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:54

Erzurum'un Pasinler ilçesinde kafes avcılığıyla keklik avlarken yakalanan kişiye, 9 bin 695 lira para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü av koruma ile Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir alanda kafes avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, alandaki koruma ve kontrol çalışmaları sırasında kafesle avcılık yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

10 canlı kınalı kekliği muhafaza altına alarak doğaya salan ekipler, kafes avcılığı yapan kişiye 3 bin 295 lirası idari, 6 bin 400 lirası da tazminat olmak üzere 9 bin 695 lira para cezası kesti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede olası kaçak avlanmaya karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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