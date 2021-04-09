Erzurum'da ki fiyatı belli oldu
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Erzurum'da ki fiyatı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum'da ki fiyatı belli oldu

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi
Ramazan'da yeni kısıtlamalar kesin gibi! Numan Kurtulmuş, Kabine öncesi işareti verdi

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Vali Okay Memiş ile fırıncı esnafının yaptığı görüşmelerin ardından bu yıl ki, Ramazan pidesi fiyatları belirlendi. ESOB Başkanı Rasim Fırat, 330 gram sade pidenin 3 TL, yumurtalı pidenin de 4 TL'den satılacağını duyurdu.

Başkan Fırat, somon ekmek fiyatında bir değişiklik olmadığını da bildirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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